Maskenpflicht in Öffis: Hinweis per Piktogramm

Auch in öffentlichen Verkehrsmitteln gilt ab dem kommenden Dienstag Schutzmaskenpflicht. Die Wiener Linien etwa werden die Öffi-Nutzer ab der nächsten Woche neben Durchsagen und Überkopfanzeigen auch mit einem eigenen Piktogramm auf das verpflichtende Tragen hinweisen. Ein Kopf mit Maske in einem blauen Kreis - angelehnt an die optische Gestaltung der Ess- und Rauchverbot-Symbole - weist künftig auf die neuen Regeln hin. Die Aufkleber werden über das Osterwochenende in allen Fahrzeugen sowie in U-Bahn-Stationen angebracht. Auf Durchsagen und Hinweise auf Info-Screens bezüglich der Maskenpflicht setzen künftig auch die ÖBB, jedoch auch auf die Eigenverantwortung der Fahrgäste.