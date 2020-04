Papst-Appell an EU: „Zeit erlaubt keinen Egoismus“

In einem fast menschenleeren Petersdom hat der Papst am Ostersonntag die Ostermesse gefeiert und den Segen „Urbi et Orbi“ („der Stadt und dem Erdkreis“) erteilt. In Gedanken sei er bei den Coronavirus-Kranken, den Verstorbenen und den Familien, die um ihre Angehörigen trauern, sagte der Papst und rief Europa zu Solidarität auf. „Diese Zeit erlaubt keinen Egoismus, denn die Herausforderung, vor der wir stehen, ist uns allen gemeinsam und macht keine Unterschiede“, so Franziskus. Gläubige weltweit verfolgten den Gottesdienst über TV-Sender, Radiostationen und Livestreams.