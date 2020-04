Schutzhandschuhe richtig einsetzen!

Außerdem gilt: Stoff- und Lederhandschuhe sind für diesen Zweck nutzlos, da die Fasern und Poren in diesen Materialien die Viren problemlos durchlassen können. Latexhandschuhe eignen sich dafür besser. Sie sind feuchtigkeitsabweisend und lassen dadurch keine Erreger durch. Dafür stellen sie für die eigene Haut Stress dar, da Schweiß nicht abtransportiert werden kann, was die Haut wiederum rissig und anfälliger für Infektionen machen kann. Also in jedem Fall auf penible Handhygiene achten, und nur mit sauberen Fingern das Gesicht berühren.