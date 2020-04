„Ich darf meine Tochter nicht sehen. Was tun?“

„Ich kann meine Tochter nicht sehen“



Da ich zur Risikogruppe gehöre, darf ich meine Tochter nicht sehen. Ich bin geschieden und sehe meine kleine Prinzessin normalerweise jede Woche. Es bricht mir das Herz, keinen Kontakt zu ihr haben zu können.



Es ist nachvollziehbar, dass du dir den Kontakt und die Nähe zu deiner Tochter wünschst. Dies ist aber zu deinem Schutz. Da du deine Tochter noch länger sehen möchtest, ist diese Maßnahme nun notwendig, damit du deine Tochter beim Aufwachsen erleben kannst. Stelle dir bildlich vor, was noch alles kommen wird, was du mit ihr erleben wirst und nutze diese Vorstellung, um die Kraft zu schöpfen, Abstand zu halten. Ändere den Gedanken von „Es bricht mir das Herz meine Tochter nicht sehen zu können“ in „Ich bin froh, noch zahlreiche Erlebnisse mit meiner Tochter in der Zukunft machen zu können“. Merkst du, welch unterschiedlichen Gefühle diese Sätze auslösen?