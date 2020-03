„Was tun? Ich drehe durch vor Langeweile!“

Ich drehe durch vor Langeweile



Mir ist so langweilig. Die Uni hat nun alle Veranstaltungen abgesagt und ich sitze den ganzen Tag alleine zuhause und tue nichts. Das bringt mich zum Durchdrehen.



So viel Zeit für sich zu haben, kennen die wenigsten. Das kann jedoch auch ein Segen sein. Überlege dir, was an dieser Situation positiv ist. Was ist gut daran? Was hast du schon lange nicht mehr gemacht? Was wolltest du schon immer lernen? Was hast du immer aufgeschoben? Fülle deinen Tag mit allem, was dir gut tut, Freude bereitet und dir neue Energie gibt. Am besten beantwortest du diese Fragen schriftlich. Als Inspiration findest du auf meinem Blog eine Liste mit 100 positiv „anregenden“ Aktivitäten.