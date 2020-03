Corona: Stressbewältigungstrainerin gibt Tipps

Was neu ist, macht Angst



Die größte Problematik am Coronavirus ist für die meisten Menschen, dass er so neu ist. „Alles was neu ist, macht den Menschen Angst. Diese wird dann noch weiter geschürt, weil wir sehen, dass auch andere Angst haben. Außerdem verursacht die Ungewissheit der Entwicklung und die Einschränkung durch den Staat Angst. Das klassische Ablenkungsprogramm wie ein Kinoabend, ein Glas Wein in der Bar mit Freunden oder ein Theaterbesuch fällt weg. Wir sitzen nun allein zuhause und müssen uns seit langem mit uns selbst und unseren Gedanken beschäftigen. Viele kommen damit nicht klar“, beschreibt die Stressbewältigungstrainerin.