„Mein Mann ist nur noch ängstlich und hysterisch“

Panikattacken



Mein Mann ist sehr sensibel. Er hatte die letzten Tage mehrmals eine Panikattacke. Er ist zu nichts zu gebrauchen. Er ist abwesend oder hysterisch. Was kann ich dagegen tun?



Angst entsteht aufgrund einer möglichen Zukunftsvorstellung, die uns jetzt ängstigt, aber meist nicht eintritt und ein unnötig belastendes Hirngespinst ist. Bei Panikattacken wird „Grounding“ („Erden“) oft eingesetzt, damit wir durch die Hilfe unserer Sinne in das Hier und Jetzt befördert werden. Wir suchen: Fünf Dinge, die wir sehen können und versuchen jedes Detail gedanklich zu beschreiben. Vier Dinge, die wir fühlen können und auch hier gedanklich versuchen zu benennen und Unterschiede festzustellen. Drei Dinge, die man hören kann. Zwei Dinge, die man in diesem Moment riechen kann. Und im Optimalfall ein Ding, welches man bewusst schmecken kann, wie einen Kaugummi, eine Rosine, ein Zuckerl. Diese Übung langsam und bewusst machen. So entkommt man dem gedanklichen Angstauslöser.