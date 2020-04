Boeing 737 Max: Zwei neue Software-Fehler entdeckt

Abstürze waren Folge eines Software-Fehlers

Im Oktober 2018 stürzte in Indonesien eine 737 Max mit 189 Passagieren ab, im März 2019 kam es in Äthiopien zu einem Absturz mit 157 Toten. Die Unfälle, die zum Flugverbot führten, gingen auf Fehler in der Steuerungs-Software zurück. Ein Fehler im Programmcode sorgte dafür, dass der Jet im Flug automatisch die Nase nach unten richtete, auch wenn die Piloten verzweifelt versuchten, gegenzusteuern.