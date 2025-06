Nach tödlichem Unfall will Bürgermeister Ampel

In Micheldorf wurde am Donnerstag ein 82-Jähriger auf seinem Fahrrad von einem Lastwagen erfasst und tödlich verletzt. Der Senior war trotz Nachrang in eine Kreuzung eingefahren, der Lkw-Lenker hatte keine Chance. Nun will sich der Bürgermeister für eine Ampellösung an der Unfallstelle einsetzen.