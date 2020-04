Wertewandel in Zeiten der Coronavirus-Krise

Drei Straßen zum Sinn - welche nehmen Sie? Die Meinungen von Psychologen gehen auseinander. Zumindest was die Frage betrifft, ob es in Zeiten von Corona langfristig zu einem Wertewandel des Einzelnen und der Gesellschaft kommen wird. Gesundheitspsychologin Christa Schirl gibt in unserer „Krone“-Serie „Krisenfest“ wertvolle Tipps (siehe auch Video oben). Damit wir mental gestärkt durch diese herausfordernde Zeit gehen.