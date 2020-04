Smartwatch-Träger sollen ihre Vitaldaten „spenden“

„Wenn in einer ausreichend großen Stichprobe die Anzahl der symptomatischen Patienten erfasst werden kann, könnte uns das dabei helfen, früher Rückschlüsse auf Infektionsgeschehen, Verbreitung und auch auf die Wirksamkeit der bisherigen Maßnahmen zu ziehen“, sagt Lothar H. Wieler, Präsident des Robert Koch-Instituts. Ähnliche Fallschätzungen in den USA auf Basis von Smartwatch- und Fitnessarmband-Daten in Grippewellen hätten sich demnach als sehr treffgenau erwiesen.