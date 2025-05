Katharina Straßer: „Bin nun da, wo ich sein will!“

Und was macht ihr schlechte Laune? „Social Media. Sonntagabende, weil da das Wochenende vorbei ist. Dass ich nie zum Lesen und Verschnaufen auf meinem kleinen Sofa komme. Und meine zwei Bandscheibenvorfälle in der Brustwirbelsäule, die mich quälen. Manchmal fühle ich mich wie 90, wenn ich in der Früh aufstehe.“