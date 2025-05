Obdachlose verprügelt: Täter hoffen auf Berufung

Bei diesen Grausamkeiten kommen einem die Tränen: Mit ungenierter Brutalität und aus reiner Lust am Quälen, attackierten mehrere Jugendliche eine Obdachlose in Kapfenberg. Bespuckten sie, urinierten auf sie, schlugen sie und beschimpften sie. Immer wieder. Die Taten gipfelten in einem erneuten Überfall auf das wehrlose Opfer, als sie ihm auflauerten, die Frau mit Tritten, und Faustschlägen zu Boden rangen, und erst von ihr abließen, als sie sich nicht mehr rührte.