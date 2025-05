Nach Tod von Schülerin wurde Obduktion angeordnet

Tagelang hatten die Ärzte an der Klinik Innsbruck um das Leben der Schülerin gekämpft. Am Mittwoch dann die traurige Nachricht: Das Mädchen ist im Krankenhaus verstorben. Wie Hansjörg Mayr, Sprecher der Innsbrucker Staatsanwaltschaft, auf Anfrage der „Krone“ bestätigt, wurde nun eine Obduktion der verstorbenen 11-Jährigen angeordnet. „Ein routinemäßiger Vorgang in solchen Fällen“, wie Mayr weiter ausführt.