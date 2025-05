Mads Pedersen feiert bereits dritten Tagessieg

Pedersen hatte bereits beim Auftakt-Wochenende in Albanien zweimal triumphiert. Nun sorgte er für die nächsten Positiv-Schlagzeilen, nachdem er dieser Tage bei seinem Rennstall Lidl-Trek einen Vertrag bis zu seinem Karriereende unterschrieben hatte. Sein Team, für das auch Patrick Konrad bei dieser Giro-Ausgabe fährt, leistete am Mittwoch ganze Arbeit. Pedersen geriet nämlich bei der letzten Schwierigkeit des Tages zwei km vor dem Ziel in Schwierigkeiten, Mathias Vacek brachte ihn wieder nach vorne.