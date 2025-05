Haus in Flammen! Er rettete verzweifelte Bewohner

Eigentlich wäre Harald Wintersteller an diesem verhängnisvollen Mittwochvormittag gar nicht zu Hause gewesen. „Meine Frau hat mich dazu überredet, von daheim aus zu arbeiten“, meint der Ebenauer. So bemerkte er gegen 9.30 Uhr, dass sein Nachbarhaus in Flammen stand. „Es hat sehr stark geraucht, ich habe sofort die Feuerwehr alarmiert“, erinnert er sich.