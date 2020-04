Corona: Schutzmasken prägen jetzt unseren Alltag

Maskenpflicht in Supermärkten ab Montag Pflicht

Freilich lief das „Einkaufen neu“ am 1. April etwas holprig an. Während einige Lebensmittelketten Masken beim Eingang zur Verfügung stellten, gaben andere Supermärkte diese erst beim Bezahlen an der Kasse aus. Und viele Filialen warten überhaupt noch auf Lieferungen. Wie berichtet, ist die Maskerade ab Montag dann Pflicht.