Immerhin: Jetzt Ende der Grippewelle verkündet

Tatsächlich gibt es auch noch gute Nachrichten aus dem medizinischen Bereich: Wie das Diagnostische Influenzanetzwerk Österreich (DINÖ) am Dienstag verlautete, hat die Influenza den Rückzug angetreten: „Ende der Grippewelle! Nur noch sporadische Nachweise von Influenzavirusinfektionen in Österreich“, hieß es in einer Aussendung.