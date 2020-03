Feuerwehr seit 10 Tagen in Alarmbereitschaft

Eine Durchsage und ein Gong ertönen, dazu gehen Lampen an. Danach bleiben den Feuerwehrmännern der Berufsfeuerwehr Linz tagsüber 30 Sekunden, bis sie im Fahrzeug sitzen müssen und sich auf den Weg zum Einsatz machen, in der Nacht ist dafür eine Minute Zeit. Die Zeitvorgaben gehören zu den wenigen Dingen, die auf der Hauptfeuerwache und der Feuerwache Nord in Linz gleich sind. Sonst ist vieles anders: Statt dass heute, Sonntag, um 7.28 Uhr nach 24 Stunden der Schichtwechsel ansteht, beginnt für 47 Feuerwehrleute da der zehnte Arbeitstag in Serie. Tag zehn in ständiger Alarmbereitschaft.