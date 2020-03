Polizei stellt Wanderer mit Drohne an den Pranger

Auch in Großbritannien, wo man in den ersten Tagen der Corona-Krise noch zögerlich war, hat die Regierung mittlerweile Ausgangsbeschränkungen erlassen. Daran halten sich allerdings nicht alle, wie die Polizei Derbyshire auf Twitter ankreidet. Sie hat Wanderer und Spaziergänger in einem Nationalpark per Drohne gefilmt und die Aufnahmen ins Netz gestellt, um Nachahmer abzuschrecken. Die Aktion kommt nicht überall gut an.