Martin: „In Kriegszeiten zeigt sich das Extreme“

„Krone“: Wie lebt es sich in der Quarantäne in Lech?

Hans-Peter Martin: Vergleichsweise gut. In diesem Dorf haben ja viele Bewohner Erfahrung mit der Abgeschiedenheit, verursacht durch Sperrungen wegen Lawinengefahren, aber auch mit der Ruhe in den Zwischensaisonen. Und so manche, denen zuerst das Verständnis für das abrupte Saisonende gefehlt hat, begreifen nun auch den Ernst der Lage. Die Sorge um Gäste in der Zukunft wächst. Auch die Ereignisse in Ischgl und St. Anton könnten mit Lech in Verbindung gebracht werden. Da stellen sich schon einige Fragen nach der eigenen Verantwortung.