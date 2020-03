Draußen Pokémon gejagt: Spanier (77) verhaftet

Italien und Spanien sind die in Europa am stärksten von der Covid-19-Pandemie betroffenen Staaten. In Spanien stieg die Zahl der Toten zuletzt auf mehr als 3600 - und ist damit nun höher als in China, wo bisher knapp 3200 Corona-Todesfälle gemeldet wurden. In Italien sind schon über 7000 Menschen an Covid-19 gestorben.