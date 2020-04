T-Virus und andere Gefahren: Die Games im April

Der Monat startet - thematisch passend - mit „Resident Evil 3“, das am 3. April für PS4, Xbox One und den PC (via Steam) erscheint und Gamer 20 Jahre nach der Veröffentlichung von „Resident Evil 3: Nemesis“ erneut nach Raccoon City entführt, wo Protagonistin Jill Valentine um ihr Überleben kämpft. In der Neuauflage des Survival-Horror-Klassikers von Capcom enthalten ist zudem der bisher unter dem Arbeitstitel „Project Resistance“ bekannte asymetrische Mehrspieler-Titel „Resident Evil: Resistance“, in dem sich vier und ein Spieler in kooperativen und kompetitiven Spielmodi gegenüberstehen.