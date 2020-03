Corona-Krise: Kein Geld für Mieten

Im allgemein bürgerlichen Gesetzbuch (ABGB) heißt es im Paragraf 1104: Wenn die in Bestand genommene Sache wegen außerordentlicher Zufälle, also Feuer, Krieg oder Seuche (...) nicht gebraucht oder benutzt werden kann, so ist (...) auch kein Miet- oder Pachtzins zu entrichten. Dass Covid-19 ein solcher „außerordentlicher Zufall“ ist, sollte klar sein.