Virus-Herd Tirol: Anzeige gegen Platter und Co.

Sammelaktion für Coronavirus-Erkrankte

Der Verbraucherschutzverein startet weiters eine Sammelaktion für Coronavirus-Erkrankte, die sich in Tirol angesteckt haben - in erster Linie spricht der VSV Urlauber an. „In Hamburg gibt es einen Hotspot von in Ischgl Infizierten“, so Kolba. Auch Dänen und Norweger sollen sich beim Skiurlaub in Tirol angesteckt haben. In der Sachverhaltsdarstellung stützt sich der VSV zu einem Gutteil auf Verdachtsmomente, über die der Journalist Sebastian Reinfeldt in seinem Blog (Semiosisblog) berichtet hat. „Es ist abenteuerlich, was da Gäste aus Deutschland und anderen europäischen Ländern erlebt haben“, so Reinfeldt in einer Aussendung des VSV.