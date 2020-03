„Gab keinen Ansturm heim, sondern auf die Piste“

Wie ist es danach weitergegangen?

So richtig ernst wurde es am vergangenen Sonntag (8. März). Da waren Gäste aus Südtirol im Restaurant, die mit einem Kollegen gesprochen haben, der danach so richtig Angst bekommen hat. Sie haben ihm erzählt, dass die Wintersaison in Südtirol zu Ende ist. Danach kamen die Maßnahmen aus Österreich am Dienstag (10. März) und wir waren alle gespannt, was das für uns bedeutet. Wir haben am Mittwoch (11. März) eine Besprechung gehabt: Wir in Sölden müssen die Veranstaltungen behördlich absagen, die Partys und Nachtskiläufe und so weiter, aber unser Betrieb läuft normal weiter. Unser Restaurant hat so in etwa 100 Sitzplätze, deshalb hatte die Regelung der Bundesregierung für uns keine direkten Auswirkungen. Die ganzen Après-Ski-Bars im Tal waren alle voll am Mittwoch und Donnerstag, da hast du nichts von irgendwelchen Beschränkungen gemerkt.