Warum viele Jugendliche die Krise nicht verstehen

„Alles, was wir noch nie erlebt haben, ist für das Gehirn schwer fassbar“, erklärt Schirl, Psychologin aus Linz. Die Situation werde oft als surreal abgetan, weil man sich die Konsequenzen nicht vorstellen könne - oder wolle. „Zudem erkranken junge Menschen ja kaum schwer. Sie sind an ein gut funktionierendes Gesundheitssystem gewöhnt, oft fehlt es zudem an verantwortungsvollen Vorbildern“, so Schirl.