Jetzt setzt es in Wien die ersten Geldstrafen

Quarantäne, Isolation und die Verantwortung eines jeden selbst - eine Herausforderung für alle. Manche halten sich aber nicht an die vorbeugenden gesetzlichen Maßnahmen und werden jetzt sehr bald ihre Geldstrafen per Post bekommen. Was ist verboten und was droht den Corona-Sündern nun, die sich den Ausgangsbeschränkungen widersetzten? krone.at hat sich umgehört.