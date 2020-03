St. Pölten verteidigt sich für offenen Wochenmarkt

Zum gesellschaftlichen Hotspot hat sich der Markt auf dem St. Pöltner Domplatz entwickelt. Längst werden dort an Donnerstagen und Samstagen nicht nur frische Lebensmittel aus der Region gekauft. Die Landeshauptstadt hat nun entschieden, dass auch in den kommenden Wochen die Märkte geöffnet bleiben. Während sich viele über die Einkaufsmöglichkeit freuen, ruft diese Entscheidung aber auch Kritiker auf den Plan. Weil vor allem viele Ältere zu den Stammkunden zählen, werfen sie der Stadt und Bürgermeister Matthias Stadler vor, leichtfertig Ansteckungen in Kauf zu nehmen.