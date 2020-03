Ab Mittwoch nur noch Notbetrieb am Flughafen Wien

„Derzeit verzeichnen wir starke Passagierrückgänge von minus 70 bis minus 80 Prozent bei weiter stark fallender Tendenz und wir gehen davon aus, dass der Linienflugbetrieb am Flughafen Wien weitgehend zum Erliegen kommen wird“, so Kleemann im ORF-Radio. Frachtflüge wie auch Rückholcharter der AUA seien weiter möglich. „Der Flughafen steht weiter zur Verfügung. Die Lieferung von dringend benötigten Gütern, von Medikamenten, von Waren, um die Versorgungsstabilität des Landes aufrecht zu erhalten, wird weiter möglich sein“, so Kleemann.