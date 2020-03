Online-Handel hat „zentrale Versorgungsfunktion“

Erste Händler und Lieferanten in Deutschland bieten bereits eine Zustellung ohne Kundenkontakt an, bei der online bezahlte Ware nach dem Klingeln an der Haustür abgestellt wird, wie Bitkom betonte. So könne eine Versorgung mit Waren gewährleistet bleiben und die Verbraucher seien einem geringeren Risiko ausgesetzt, als wenn sie in den Supermarkt oder in ein Ladengeschäft gingen.