Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Kinderbetreuung

Salzburg und Kärnten sparen bei den Kleinsten

Innenpolitik
15.11.2025 06:00
Ganztagsplätze werden abgebaut.
Ganztagsplätze werden abgebaut.(Bild: Jürgen Fuchs)

Während Familien in ganz Österreich händeringend nach ganztägigen Betreuungsplätzen suchen, gehen Salzburg und Kärnten beim Ausbau sogar einen Schritt zurück. Beide Länder haben Ganztagsplätze in Krippen und Kindergärten ab- statt ausgebaut. Die Grünen starten eine Protestkampagne mit betroffenen Eltern.

0 Kommentare

Im Vorjahr gab es in Salzburg für Kleinkinder von 0 bis 2 Jahren noch für rund 43 von 100 Kindern einen Ganztagsplatz – im letzten Kindergartenjahr sind es nur noch 40 von 100. Bei den Kindergartenkindern (3 bis 5 Jahre) sinkt die Zahl von 51 auf nur noch knapp 48 von 100 Kindern, die ganztags betreut werden können.

Und auch in Kärnten müssen mehr Mütter und Väter frühzeitig den Arbeitsplatz verlassen, um nach Hause zu hetzen. Bei den Jüngsten hatten 2023/24 noch 72 von 100 einen Ganztagsplatz – ein Jahr später waren es nur noch etwa 69 von 100. Bei den Kindergartenkindern ist die Lage besonders hart: Nur jedes vierte Kind bekommt einen Ganztagsplatz. Das geht aus Zahlen der Kindertagesheimstatistik hervor.

Die grüne Vize-Klubobfrau, Alma Zadić, und Familiensprecherin Barbara Neßler kritisieren diese Entwicklung. „Ausgerechnet im roten Kärnten schaut die SPÖ tatenlos zu, wie Eltern im Dreieck springen, um alles unter einen Hut zu bekommen“, so Zadić. Neßler bezeichnet den Abbau als „völlig absurd und inakzeptabel. Es braucht endlich mehr Plätze, nicht weniger.“

Zadić ist selbst zweifache Mutter.
Zadić ist selbst zweifache Mutter.(Bild: krone.tv )
Die grüne Familiensprecherin Neßler ist fassungslos über die Zahlen.
Die grüne Familiensprecherin Neßler ist fassungslos über die Zahlen.(Bild: Parlamentsdirektion/Johannes Zinner)

Druck auf Landeshauptleute von unten
Die Grünen starten eine Kampagne, mit der Eltern sich bei „ihren Landeshauptleuten“ beschweren können. Hunderte Eltern und Unterstützer hätten bereits bei der Aktion „Schreib deinem Landeshauptmann, deiner Landeshauptfrau“ mitgemacht und die Forderungen nach besserer Kinderbetreuung direkt an die Landespolitik geschickt.

Lesen Sie auch:
Am 1. Juli fand eine große Demonstration gegen Sozialkürzungen in Graz statt. 
Viele Absagen für 2026
Integration: Steiermark kürzt Förderungen radikal
14.11.2025

„Mit jeder Nachricht wächst der Druck. Die Verantwortlichen in den Ländern müssen endlich in die Gänge kommen, das vorhandene Geld abholen und Kindergartenplätze ausbauen, statt sie abzubauen“, verlangen die Grünen.

Porträt von Petja Mladenova
Petja Mladenova
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Scheitert spektakulär
China-SUV kracht bei viralem Stunt in Geländer
Unter Wasser gezogen
Video zeigt Kampf mit Hai – Surfer überlebt!
Die FPÖ will Gemeinde- und Genossenschaftswohnungen vor allem an Österreicherinnen und ...
FPÖ lässt aufhorchen
Befristete Wohnungen für Drittstaatenangehörige
Message Macht Medien
Wehrschütz: „DAS sehe ich als wirkliche Bedrohung“
Kurz nach dem Start in Popayán entzündete sich nach einem Vogelschlag ein Triebwerk.
Schreck für Passagiere
Triebwerk fängt Feuer – Airbus muss notlanden
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Wirtschaft
Gagenparadies auch bei Arbeiterkammer und ÖGB
124.216 mal gelesen
AK-OÖ-Chef Stangl (li.) kassiert 13.456 Euro brutto monatlich, Bundeschefin Anderl noch mehr. ...
Ski Alpin
Neuer Freund verleiht Skistar noch größere Flügel
93.387 mal gelesen
Veronika Aigner wurde heuer Doppel-Weltmeisterin und gewann den Gesamtweltcup.
Gericht
Schwester legte Kopftuch ab: 14-Jähriger zuckt aus
77.028 mal gelesen
Die 16-Jährige legte ihr Kopftuch freiwillig ab. Dem Bruder passte das gar nicht.
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
912 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Wirtschaft
Lohnsteuer bis November geht für Pensionen drauf
676 mal kommentiert
Die Pensionen belasten das Budget immer mehr.
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Mehr Innenpolitik
Krone Plus Logo
WKO-Schlamassel
Kunasek: „Nur Köpfe auszutauschen, ist zu wenig“
Krone Plus Logo
Bettina Emmerling
„Unfair“: Neos-Chefin mit klarer Lohnansage an SPÖ
Kinderbetreuung
Salzburg und Kärnten sparen bei den Kleinsten
„Krone“-Kommentar
Regierung will ins Tun kommen, aber man reibt sich
Krone Plus Logo
Kammern im Fokus
Beitragsdschungel: So viel Gebühren zahlen Sie
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf