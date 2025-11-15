Salzburg und Kärnten sparen bei den Kleinsten

Und auch in Kärnten müssen mehr Mütter und Väter frühzeitig den Arbeitsplatz verlassen, um nach Hause zu hetzen. Bei den Jüngsten hatten 2023/24 noch 72 von 100 einen Ganztagsplatz – ein Jahr später waren es nur noch etwa 69 von 100. Bei den Kindergartenkindern ist die Lage besonders hart: Nur jedes vierte Kind bekommt einen Ganztagsplatz. Das geht aus Zahlen der Kindertagesheimstatistik hervor.