Postpartner kommen die Gemeinden teuer zu stehen

Postpartner wichtig für ältere Generation

Trotz eines Defizits von 25.000 Euro pro Jahr sei man gewissermaßen gezwungen, diesen Service für die Bürger anzubieten. Denn wie viele andere Gemeinden hat auch Schattendorf das Problem, dass es keine Bankstelle mehr im Ort gibt. „Früher hatten wir drei Bankfilialen. Alle wurden zugesperrt, wobei eine die Commerzialbank war“, sagt der Ortschef. Ohne Postpartner hätten die älteren Menschen nicht einmal eine Möglichkeit, ihre Pension abzuheben und Geldgeschäfte durchzuführen. Und wenn es keinen Greißler in der Ortschaft gebe, der den Postpartner nebenbei betreibt, müsse die Gemeinde einspringen. Ein schlechtes Geschäft, denn die Post zahle nur die Leistung, aber nicht die tatsächlichen Kosten.