Tod nach Schönheits-OP: Gericht weist Klage ab

„Wir haben darum gebettelt, dass sie aufgenommen wird“, brach der Witwer im Justizpalast in Wien in Tränen aus. Nochmals lässt er Revue passieren, wie die letzten Tage im Leben seiner erst 28-jährigen Frau Dilber, Mutter der gemeinsamen Tochter, verlaufen sind. Wie die „Krone“ berichtete, hatte die 28-jährige Wienerin, zwei Wochen nachdem sie sich von einer Kurpfuscherin die Lippen aufspritzen ließ, mit extremen Kopfschmerzen zuerst die Klinik Floridsdorf, dann die Klinik Donaustadt aufgesucht.