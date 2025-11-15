Neue Regeln: Was sich für Arbeitslose alles ändert

Das AMS stellt auf ein neues System um, mit spürbaren Folgen für Arbeitslose: Zum einen wird das Service digitalisiert, zum anderen gibt es strengere Regeln für den Zuverdienst.
Ab 17. November startet die neue Online-Plattform „MeinAMS“. Die Botschaft ist klar: Der lästige Gang aufs Amt, das Warten in Gängen, wird für die meisten Jobsuchenden bald der Vergangenheit angehören.
