Ärztin schlägt zurück: Zu wenig Geld für Patienten

Verunsichert sind 15.000 Patienten einer Kärntner Ärztin. Gegen sie wird seit über einem Jahr ermittelt. Nun erhebt ihr Anwalt seinerseits schwere Vorwürfe: So seien Einvernahmen als Umfragen zur „Kundenzufriedenheit“ getarnt worden. Außerdem könne es bei den niedrigen Kassentarifen gar keinen Großbetrug geben.
Seit einem Jahr steht eine beliebte Lavanttaler Kassenärztin im Verdacht, bei Vorsorgeuntersuchungen falsch abgerechnet zu haben. Wie berichtet, starteten die Ermittlungen nach den Beschuldigungen dreier Frauen in den Sozialen Medien, auch die Patientenanwaltschaft wurde eingeschaltet.
