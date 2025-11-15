Ärztin schlägt zurück: Zu wenig Geld für Patienten

Verunsichert sind 15.000 Patienten einer Kärntner Ärztin. Gegen sie wird seit über einem Jahr ermittelt. Nun erhebt ihr Anwalt seinerseits schwere Vorwürfe: So seien Einvernahmen als Umfragen zur „Kundenzufriedenheit“ getarnt worden. Außerdem könne es bei den niedrigen Kassentarifen gar keinen Großbetrug geben.