1426 Corona-Infizierte, aber „leichte Veränderung“

Hotspots in Tirol und OÖ

Österreich sei kein Land unter einem Glassturz, daher gebe es auch bei uns weiter Zuwächse, so der Gesundheitsminister, bevor er die aktuellen Zahlen präsentierte. Mit Stand 15 Uhr wurden 1333 Infizierte bestätigt, am Abend waren es bereits Dutzende weitere mehr. Mit Stand 23 Uhr waren 216 Infizierte in Niederösterreich, 166 in Wien, 182 in der Steiermark, 390 in Tirol, 254 in Oberösterreich, 80 in Salzburg, 12 im Burgenland, 99 in Vorarlberg und 27 in Kärnten bestätigt.