So lange sind Reis und Nudeln wirklich haltbar

Wer derzeit in einen Supermarkt geht, sucht eine Sache vergeblich: Nudeln und Reis. Aufgrund der Hamsterkäufe letzte Woche sind sämtliche Trockenwaren ausverkauft, Nachschub ist aber in jeder Filiale unterwegs. Auch bleiben sämtliche Supermärkte ganz normal geöffnet, die Versorgung mit Lebensmitteln und lebensnotwendigen Dingen ist in ganz Österreich sichergestellt.