Airbus stoppt Produktion in Frankreich und Spanien

Wegen der Coronavirus-Pandemie setzt der Luftfahrt- und Rüstungskonzern Airbus seine Produktion in Frankreich und Spanien vorübergehend aus. Der Stopp gelte vorerst für die kommenden vier Tage, teilte das Unternehmen am Dienstag in Toulouse mit. Der angeschlagene US-Konkurrent Boeing ruft indes angesichts der Krise nach dem Staat.