Afghane wegen Verdacht der Schlepperei aufgehalten

Am 15. März kurz vor Mitternacht fiel Polizisten auf der Bundesstraße 127 im Gemeindegebiet von Neufelden ein Pkw durch seine unsichere Fahrweise auf. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass es sich beim Lenker um einen 38-jährigen Afghanen aus dem Bezirk Amstetten handelte. Der Beifahrersitz war mit Zigarettenpackungen und diversem Unrat belegt. Am Sitzplatz hinter dem Beifahrersitz saß eine Person, die keinen Ausweis vorlegen konnte. Der Lenker gab an, dass es sich um einen Freund von ihm handle, dessen Namen er jedoch nicht nennen könne.