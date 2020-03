Anschober: Auch in Zukunft keine Ausgangssperren

Trotz der drastischen Maßnahmen im Kampf gegen das Coronavirus schließt Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) Ausgangsperren in Österreich auch für die Zukunft aus. Überdies kündigte er im Ö1-„Mittagsjournal“ am Samstag den Ausbau von Intensivbetten und Unterkünften für leichtere Fälle, etwa in leer stehenden Hotels, an. Per Aussendung gab der Gesundheitsminister zudem bekannt, dass mit Hochdruck an einer Lösung für 24-Stunden-Betreuerinnen gearbeitet werde, von denen viele aus Rumänien stammen.