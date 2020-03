Erste Firmen in Wuhan nehmen Betrieb wieder auf

Ähnliche Regelungen in Hubei

Ähnliche Regeln wie in Wuhan gelten auch in den Gebieten in Hubei, die außerhalb der Provinzhauptstadt als Hochrisiko-Gebiete eingestuft sind: Auch dort dürfen Unternehmen, deren Produkte lebensnotwendig oder für den Kampf gegen die Epidemie nützlich sind, ihren Betrieb wieder aufnehmen. In Gebieten mit „moderatem oder schwachem“ Corona-Risiko in der Provinz ist auch Firmen aus anderen Sektoren die Arbeit wieder erlaubt.