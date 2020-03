Erdogan: „Türkei hält Grenze zur EU weiter offen“

Erdogan trifft sich am Dienstag mit Merkel und Macron

Es gebe bereits kleine Verletzungen der mit Russland vereinbarten Feuerpause. Für die Türkei habe die Sicherheit ihrer zwölf Beobachterposten in der Region Priorität. Erdogan will sich am kommenden Dienstag mit der deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel und dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron in Istanbul treffen.