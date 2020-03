Griechische Grenzpolizei greift zu Tränengas

Athen wirft Türkei Falschinformationen vor

Aus der Regierung in Athen hieß es am Sonntag, in den vergangenen 24 Stunden seien fast 10.000 Flüchtlinge an einem „illegalen“ Grenzübertritt gehindert worden. Zudem seien am Samstag und Sonntag mehr als 130 Flüchtlinge festgenommen worden. Griechenland warf der Türkei zudem vor, Migranten mit falschen Informationen dazu zu bewegen, nach Griechenland und damit in die EU zu kommen.