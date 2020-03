Türkei startete Offensive gegen syrische Armee

Erdogan richtet scharfe Warnungen an Russland und Syrien

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hatte zuletzt scharfe Warnungen an Russland und Syrien gerichtet. In einem Telefonat mit Kreml-Chef Wladimir Putin am Freitag sagte er nach eigenen Angaben, Russland solle der Türkei in Syrien „aus dem Weg“ gehen. Erdogan drohte Syrien auch, dass es den „Preis zahlen“ werde für den Tod der türkischen Soldaten.