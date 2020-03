Durch Glaukom muss man nicht mehr blind werden!

Dabei wäre es so einfach: Ab 40 Jahren, bzw. bei erblicher Vorbelastung regelmäßig zur fachärztlichen Kontrolle - auch ohne Sehverminderung oder andere Beschwerden. Chris Lohner engagiert sich seit 19 Jahren als Botschafterin von Licht für die Welt zugunsten augenkranker und blinder Menschen in Entwicklungsländern. Bei einer Pressekonferenz in Wien anlässlich der Welt-Glaukom-Woche von 8.-14. März appellierte die beliebte TV-Lady auch an die heimische Bevölkerung: „ Nutzen Sie das exzellente medizinische Angebot, das unser Land bietet. Gehen Sie einmal pro Jahr zur Vorsorgeuntersuchung zum Augenarzt.“