Meistgenannt: Kurz vor Anschober und Rendi-Wagner

Dem Bundeskanzler wurde vor allem durch die Budgetdebatte zum kommenden EU-Haushalt und durch seine in einem Hintergrundgespräch geäußerte Kritik an der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft mediale Aufmerksamkeit zuteil. An einem viel beachteten runden Tisch zum Justizthema nahmen neben Kurz auch Justizministerin Alma Zadic (Die Grünen, Platz 7), Kanzleramtsministerin Karoline Edstadler (ÖVP, Platz 14) sowie diverse Standesvertreterinnen und Standesvertreter teil.