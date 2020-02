Strache bastelt mit seinen Freunden an der Zukunft

NEOS: „Brauchen in Wien keinen gescheiterten Ex-Politiker“

Die Wiener FPÖ wollte sich am Donnerstag nicht zum Antreten Straches äußern. Der FPÖ-Mediensprecher im Parlament, Christian Hafenecker, zeigte sich zumindest empört darüber, dass eine „Splittergruppe des Wiener Landtags“ zum Teil mehr mediale Aufmerksamkeit erhält als die Aschermittwochsveranstaltung der FPÖ in Oberösterreich. Kritisch haben sich die NEOS geäußert. Deren Rathaus-Klubchef Christoph Wiederkehr befand: „Wir brauchen in Wien ganz sicher keinen gescheiterten Ex-Politiker, der in Ibiza das halbe Land verscherbeln wollte und vorgezeigt hat, wie illegale Parteienfinanzierung funktioniert.“