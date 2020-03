Rendi-Wagner: „Mit Intrigen muss Schluss sein“

Es gibt Gerüchte, dass Peter Kaiser oder Doris Bures die Partei interimsmäßig übernehmen könnten. Andere, die sich für jeden Posten in der SPÖ immer selbst ins Spiel bringen, scharren schon in den Startlöchern. Das klingt nicht nach Beruhigung.

Allen, die so etwas verbreiten, kann ich nur sagen, sie haben die Rechnung ohne den Wirt gemacht, und das sind in diesem Fall die Parteimitglieder.