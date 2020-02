Drei-Punkte-Plan und mehr Geld für die Justiz

Die Lage eskalierte schnell: Erst wurde am Beginn der vergangenen Woche publik, dass zwei prominente und ÖVP-nahe Beschuldigte des Casino-Verfahrens bei einem ranghohen Justizbeamten zu Gast waren, danach tauchten Zweifel des Kanzlers an der parteipolitischen Unabhängigkeit der Justiz auf - beides zog heftige Polit-Debatten nach sich: Die Roten warfen Kurz wegen dessen Kritik an der Justiz gar „Orbanisierung“ vor; auch Staatsanwälte, Neos und FPÖ übten Kritik. Die Türkisen wiederum konterten, indem sie der SPÖ auf Basis eines kursierenden Papiers aus dem Jahr 1997 vorwarfen, die Justiz personell unterwandern zu wollen.